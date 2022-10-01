Россиянкам на зависть: вы удивитесь, узнав сколько лет этой звезде азиатского кино

Несмотря на зрелый возраст, ее все еще можно принять за школьницу.

Азиатки славятся своей моложавостью. И не исключение – знаменитая корейская актриса Чон Джихен. Звезде уже 40 лет, а по корейским меркам и все 41, ведь в стране принято считать возраст с момента попадания «в утробу».

Актриса дебютировала в кино еще в 1999 году и за свою более чем 20-летнюю карьеру снялась во множестве известных фильмов – «Дрянная девчонка», «Человек, который был суперменом», «Снежный цветок и заветный веер», «Воры», «Убийство», «Легенда синего моря» и в других картинах. На 2022-2023 года анонсировано два фильма с ее участием: «Похищение» и «День зверя».

Сердце звездной красавицы занято. В 2012 году Чон Джихен вышла замуж. У актрисы подрастают двое сыновей.