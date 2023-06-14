Россиянка живет в «однушке» с семьей и сотней животных: кого там только нет

Популярный зооблогер, девушка по имени Диана Дзержинская, знаменита тем, что дома у нее живут очень необычные питомцы. Среди них и маленький поросенок, и агамы, и сова, и ласка с хорьком, и многие другие. Как же живется девушке со своими питомцами? И как выдерживают такое соседство ее муж и дети?

На самом деле живется необычной семье просто прекрасно. У Дианы для всех хватает любви, внимания и заботы. Несмотря на большое количество самых разнообразных питомцев и небольшую площадь квартиры, у девушки всегда чисто и аккуратно. Но главное вовсе не это. Важно то, что девушка не просто содержит множество экзотических питомцев, а всегда готова прийти на помощь тем, кто попал в беду.

К слову, некоторые из ее любимцев так и поселились у Дианы дома: сова по имени Сплюшка, хорек Кривулька и другие. При этом Диана — профессиональный эксперт по рептилиям. И в этом качестве сотрудничает с Международной выставкой Reptilium и читает лекции на Московском практическом форуме «Компаньон». У Дианы в соцсетях несколько миллионов подписчиков, которые всей душой любят девушку и ее питомцев и с нетерпением ждут каждый новый пост. На хейтеров же она просто не обращает внимания.