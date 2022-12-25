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Россиянка вышла замуж за нигерийского принца: вот как выглядит их подросший красавчик сын

25 декабря 2022 13:45
Россиянка вышла замуж за нигерийского принца: вот как выглядит их подросший красавчик сын

В будущем он точно разобьёт много сердец.

Настоящая любовь не видит никаких преград, и даже многолетние традиции не способны остановить влюбленных и запретить им быть вместе.

В племени нигерийского принца Джейкоба никогда раньше не было королевы из России. Но когда наследник престола встретил Наталью, он почувствовал, что грядут перемены. Молодой человек сразу понял, что она достойна быть его женой. Девушка тоже быстро ощутила искру между ними и была очарована воспитанием и манерами своего избранника.

Молодожёны стали жить в Нигерии и успешно править племенем.

Вскоре у них родился сын и будущий наследник престола. Мальчик уже в столь юном возрасте поражает своей красотой. У него карамельный цвет кожи, темно-карие глаза и очаровательная улыбка. С такой внешностью и титулом он наверняка будет завидным женихом.

Россиянка вышла замуж за нигерийского принца: вот как выглядит их подросший красавчик сын

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Фото: соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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