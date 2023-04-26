Россиянка вышла замуж за нигерийского принца: снимок их детей наделал шума в Сети

Наталья и Джейкоб, принц из Нигерии, познакомились во время учебы в одном из вузов Ижевска. Дружба практически сразу переросла в роман, а со временем они сыграли свадьбу и отправились жить на родину Джейкоба.

В новой стране Наталья не только занялась воспитанием их двоих детей, но и открыла собственный бизнес. Чем больше она рассказывала о жизни в Африке, тем больше на нее подписывалось поклонников со всей России, и со временем она стала настоящей звездой Интернета.

Уже больше 370 тысяч подписчиков следят за страницей девушки в социальных сетях. Они не только радуются ее успехам, но и не скупятся на комплименты. По мнению поклонников, наследники супругов, Джаго и Зара, вобрали в себя лучшие черты родителей и с детства отличаются красотой и обаянием.