Россиянка вышла замуж за буддийского монаха: как она живет, и на кого похожи ее дети (фото)

Наталья Вангди была успешной бизнесвумен, открывшей собственное туристическое агентство, и все в ее жизни шло своим чередом. После расставания с мужем она сильнее углубилась в интересовавший ее буддизм, а позже решилась на путешествие в Индию.

В этой удивительной стране она познакомилась с монахом, который перевернул ее мир. А самому мужчине так понравилась россиянка, что он даже отказался от дела всей своей жизни. Йеши Вангди распрощался со своим саном и женился на Наталье.

Супруги долго не могли определиться с местом жительства, но все-таки выбрали Бутан. Однако законы этой страны особенно суровы для иностранцев. Впрочем, наша соотечественница все таки смогла оформить ПМЖ и стала первой русской женщиной с таким статусом. В этом браке, полном любви и понимания, родились три прекрасные дочки. От Натальи они унаследовали мало, но вот от папы им достались карамельный цвет кожи, пронзительные карие глаза и темные волосы.