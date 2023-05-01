Россиянка вышла замуж за африканского принца: их дочери прочат модельную карьеру

Елена и Абдель познакомились в Москве в 2011 году. Случайная встреча совсем скоро переросла в роман, а однажды уроженец Чада сделал своей возлюбленной предложение.

Сыграв скромную свадьбу, молодые супруги отправились на родину мужа, в самый центр Африки. Там Елена узнала, что ее избранник — настоящий принц, а его семья известна по всей стране. А в 2016 году у пары родилась дочь Эсмеральда Мари-Клер.

Захватывающими историями из жизни Елена делится в своих социальных сетях, где на нее подписано практически 2000 человек. Не боится она выставлять и снимки наследницы, которые собирают восторженные комментарии. Как уверены фанаты, Эсмеральда растет очень красивым ребенком и в будущем непременно покорит подиумы.