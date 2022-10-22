Россиянка всю зиму ходит в летних вещах: вы ахнете, увидев, как женщина выглядит в 60 лет

Галина Кутерева из Тольятти прославилась на всю страну благодаря необычной привычке – и зимой, и летом она носит короткие шорты, топы и босоножки. Морозы не страшны этой отчаянной женщине.

Галина рассказывает, что родилась очень слабой и в детстве часто болела воспалением легких. Спустя много лет во время прогулки с мужем женщина вдруг ощутила, что ее ногам жарко в осенней обуви – и она поменяла ботинки на босоножки. С тех пор Галина носит исключительно летнюю одежду.

Необычный внешний вид стоил Галине Кутеревой многих проблем.

Муж стал сильно ревновать, когда на ее оголенные ноги заглядывались другие мужчины, а начальство в детском саду, где работает женщина, делало выговоры. Однако вскоре близкие и знакомые смирились с привычками Галины.

Сейчас женщине 60 лет – и кажется, что она нашла эликсир молодости. Галина признается, что она не пользуется услугами косметологов, а секрет ее красоты в правильном сбалансированном питании и отсутствии вредных привычек.