Россиянка весила 21 кг, когда пришла к Малахову за помощью: что с ней спустя 9 лет

Наталья Жультаева заявила о себе на всю страну в 2014 году, когда стала героиней шоу Андрея Малахова. В студию программы ее привела мать. Девушка находилась между жизнью и смертью — в 19 лет она весила 21 килограмм.

Жительница Верхнеуральска начала худеть из-за несчастной любви. Парень, к которому Наталья питала сильные чувства, бросил ее без объяснения причины. Тогда она решила, что всему виной стал лишний вес. К слову, в тот период Жультаева при росте 168 см весила 50 кило.

Наталья отказалась от еды и стремительно худела. Когда ее вес достиг отметки в 30 кг, она попыталась остановиться. Но процесс оказался необратимым — организм перестал усваивать пищу.

Шоу Малахова стало последней надеждой для молодой россиянки, которая довела себя до анорексии. Врачи в ее городе разводили руками. Сразу после съемок Наталья попала в столичную больницу, где впала в кому. Медикам чудом удалось вытащить ее с того света.

Спустя год Жультаева вновь появилась на экранах. Она поправилась до 52 кило и вновь смогла жить полноценной жизнью. Впоследствии Наталья уехала из Верхнеуральска, встретила свою любовь и вышла замуж.