Россиянка в 52 года родила от принца из Африки: ее сказка закончилась похоронами

В погоне за африканским счастьем Наталья Веденина пошла против своей семьи, неоднократно ездила на Черный континент, но любовь закончилась трагедией. Россиянка искала свою любовь далеко за пределами страны. На сайте знакомств она завязала отношения с 25-летним Паулем. Он представился нигерийским принцем и приехал в Россию.

В браке Наталья, будучи в два раза старше Пауля, родила двоих близняшек. Пауль, правда, оказался не королевских кровей. Он пытался обустроиться в России, но с должности тракториста его уволили. При этом африканец любил сходить налево — преимущественно, в ночные клубы. Во время одного из походов по тусовочным заведениям он и скончался — остановилось сердце.

Эта история прославила Веденину, о ее любовных отношениях Андрей Малахов снял не одну программу. Но трагедия не принесла гиперсексуальной женщине, как она себя называет, счастья. Попытка создать семью с выходцем из Ганы окончилась неудачей. И даже 27-летний соотечественник Натальи Федор Поморов бросил ее ради молоденькой девушки.