Россиянка стала самой красивой студенткой мира: как она изменилась спустя 30 лет (фото)
Поклонники до сих пор следят за жизнью знаменитости.
Екатерина Парфенова прославилась, когда была признана самой красивой студенткой мира. Девушке удалось выиграть конкурс World Miss University, и в 18 лет о ней уже говорил весь мир.
Сразу же после победы Екатерина решила отправиться в Париж, ведь получила предложение о работе в одном из известных модельных агентств. В столице Франции она начала строить успешную карьеру, но не всегда могла справиться с навязчивыми поклонниками и другими особенностями профессии модели, поэтому со временем решила переехать в Лондон.
Там знаменитость знакомится с эмигрантом Евгением Окунем, за которого выходит замуж. Супруги прожили вместе восемь лет, а после Екатерина познакомилась с адвокатом и миллионером Ричардом Филдсом, за которого тоже вышла замуж. Пара воспитывала двух детей, но спустя некоторое время Ричард решил расстаться со своей возлюбленной и тайно подал на развод.
Расставание супругов обсуждала не только Англия, но и весь мир. Из-за давления СМИ у Екатерины начался нервный срыв, в результате которого она даже не могла встать с кровати. В итоге ей удалось отсудить у бывшего мужа часть денег, на которые она купила квартиру себе и детям. Сегодня она живет в Англии. О своей жизни Екатерина, которой в ближайшее время исполнится 50 лет, рассказывает в социальных сетях. И, как отмечают подписчики со всего мира, знаменитость выглядит все так же эффектно, хотя многочисленные стрессы и сложная жизнь не могли не сказаться на ее внешности.
«Для меня вы все так же красивы, как в молодости», «Прекрасно выглядите», — делятся мнением подписчики.