Россиянка стала самой красивой студенткой мира: как она изменилась спустя 30 лет (фото)

Екатерина Парфенова прославилась, когда была признана самой красивой студенткой мира. Девушке удалось выиграть конкурс World Miss University, и в 18 лет о ней уже говорил весь мир.

Сразу же после победы Екатерина решила отправиться в Париж, ведь получила предложение о работе в одном из известных модельных агентств. В столице Франции она начала строить успешную карьеру, но не всегда могла справиться с навязчивыми поклонниками и другими особенностями профессии модели, поэтому со временем решила переехать в Лондон.

Там знаменитость знакомится с эмигрантом Евгением Окунем, за которого выходит замуж. Супруги прожили вместе восемь лет, а после Екатерина познакомилась с адвокатом и миллионером Ричардом Филдсом, за которого тоже вышла замуж. Пара воспитывала двух детей, но спустя некоторое время Ричард решил расстаться со своей возлюбленной и тайно подал на развод.

Расставание супругов обсуждала не только Англия, но и весь мир. Из-за давления СМИ у Екатерины начался нервный срыв, в результате которого она даже не могла встать с кровати. В итоге ей удалось отсудить у бывшего мужа часть денег, на которые она купила квартиру себе и детям. Сегодня она живет в Англии. О своей жизни Екатерина, которой в ближайшее время исполнится 50 лет, рассказывает в социальных сетях. И, как отмечают подписчики со всего мира, знаменитость выглядит все так же эффектно, хотя многочисленные стрессы и сложная жизнь не могли не сказаться на ее внешности.