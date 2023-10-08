Россиянка сходила на маникюр и шокировала Интернет: такого и врагу не пожелаешь

Широкое развитие маникюрных салонов позволило женщинам переложить обязанности по приведению в порядок своих пальчиков на профессионалов. К мастерам клиентки обычно приходят уже с идеей будущей формы и покрытия ногтей. Но иногда работа сотрудников вызывает вопросы, и реальный маникюр сильно отличается от первоначального замысла.

В этом на собственном примере убедилась жительница Новосибирска, раскритиковавшая местный салон. Поначалу она попросила мастера сделать ей обычный френч. Однако покрытие, за которое женщина отдала 2600 рублей, с трудом продержалось даже две недели.

Лак местами был содран, а на некоторых ногтях опасно вздулся.

Клиентка вновь пришла в салон, на этот раз выбрав другого профессионала. Но и его работа оставила желать лучшего.

Весь сеанс занял полтора часа. Уже через несколько дней лак на одном пальце пошел трещинами. А спустя неделю все покрытие выглядело несвежим, будто под ним появились камни и неровности. Женщина продемонстрировала фото ногтей в Сети, оставив отрицательный отзыв на работу салона.

Комментаторы ужаснулись от качества подобного маникюра. При этом многие пользователи удивились поведению клиентки, которая после первого неудачного сеанса снова решила доверить свои ногти мастерам этого заведения.