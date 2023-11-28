Россиянка сходила на цыганскую свадьбу: вот что ее шокировало больше, чем возраст невесты

Цыганская свадьба — это довольно странное зрелище, которое оставляет неприятные впечатления у современных людей. Цыганские обычаи и традиции, которые сопровождают этот праздник, вызывают разочарование даже у самых терпимых. Девушка побывала на такой свадьбе и рассказала о своих впечатлениях от традиций и обычаев.

Одной из самых неприглядных вещей на цыганской свадьбе является то, что молодым девушкам приходится выходить замуж очень рано. Некоторым невестам даже нет и 16 лет, а они уже вступают в брак. Это несправедливо по отношению к детям и по отношению к девушкам, которые слишком молоды для таких серьезных дел, как семья и узы брака, а в скорости — материнство.

Еще одна проблема — большая разница в возрасте между женихом и невестой. Часто женихам уже за 40, а невестам едва исполнилось 16. Это вызывает вопросы о справедливости и равенстве в таких союзах, где женщина всегда будет ущемлена в силу своей юности и неопытности.

Цыганские свадьбы известны шумом и размахом. Пока процессия идет по улицам, все танцуют и поют очень громко. Такой шум может не только раздражать людей, живущих рядом, но и быть опасным для окружающих. Ввязаться в драку для цыган — плевое дело.

Само торжество длится очень долго, собирается огромное количество людей, включая гостей, приехавших из других мест. Это создает проблемы с размещением и делает существование неудобным для людей, живущих поблизости. Не всем комфортно мириться с постоянным гвалтом и грохотом.

Некоторые традиции и обряды на свадьбе кажутся очень странными для тех, кто не знает цыганской культуры. Например, когда старая женщина говорит загадочные слова на своем языке, когда они показывают кровь на какой-то тряпке… Ту самую кровь, которая символизирует удачную первую брачную ночь.

Правда, случается эта «ночь», что называется, не отходя от кассы. Молодой муж не ждет окончания торжества, а просто ненадолго уводит несчастную невесту. Затем возвращается и хвалится простыней. Все это может вызывать чувство непонимания и отчуждения у других людей. И, как правило, вызывает отторжение.