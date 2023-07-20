Россиянка с пяти лет отказывается стричься, хотя ей даже предлагали деньги: взгляните на нее сейчас

Анжелика Баранова никогда не стремилась отрастить длинные волосы. Но в пять лет перестала их стричь, и за прошедшие годы ее локоны отрасли практически до пят.

Как утверждает девушка, для поддержания красоты и здоровья ей достаточно лишь нескольких процедур. Голову она моет два раза в неделю и старается намыливать лишь корни. Анжелика никогда не сушит волосы, а пользуется расческой лишь перед мытьем. Помимо этого, она старается правильно питаться и вести здоровый образ жизни, а в качестве маски использует обычно смесь меда и корицы.

По словам Барановой, она регулярно слышит комплименты в свой адрес, а фотографы выстраиваются в очередь, чтобы сделать с ней фотосессию. А однажды ей даже предложили избавиться от волос за пять тысяч долларов, но девушка предпочла отказаться. Анжелика не скрывает: добровольно она никогда не избавится от своих волос, которые считает гордостью и планирует отращивать всю жизнь.