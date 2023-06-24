Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Россиянка с огромным красным пятном на лице обратилась к визажисту: будете в шоке от преображения

Россиянка с огромным красным пятном на лице обратилась к визажисту: будете в шоке от преображения

24 июня 2023 18:30
Россиянка с огромным красным пятном на лице обратилась к визажисту: будете в шоке от преображения

Новый образ подчеркнул достоинства девушки.

Екатерина смогла принять свою внешность. Девушка признается, что не стесняется большого родимого пятна на лице и не стремится его скрыть. Поэтому ее поход к визажисту обернулся весьма неожиданным преображением.

Как рассказала специалист по макияжу Марина Гаврилова в своем YouTube-блоге, она не пыталась изменить внешность Екатерины. Она лишь подчеркнула ее естественную красоту, акцентировав внимание на линии глаз.

Подписчики Гавриловой остались в восторге от нового образа девушки. В комментариях они расхвалили визажистку за профессионализм и не поскупились на комплименты в адрес Екатерины. Особенно же зрители видео оценили любовь девушки к себе: по их мнению, уверенность делает ее лишь привлекательнее.

Россиянка с огромным красным пятном на лице обратилась к визажисту: будете в шоке от преображения

«Этот просто замечательно, когда человек принимает себя и окружающих такими, какие они и есть!», «Девочка просто умничка», «Крутой образ, а родимое пятно делает его еще эффектней!», «Молодчина, что принимает себя такой, какая есть, думаю, тут была долгая работа над собой», — считает публика.

Фото: Кадры YouTube «Mua_marisha_gav . Марина Гаврилина»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше