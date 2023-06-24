Россиянка с огромным красным пятном на лице обратилась к визажисту: будете в шоке от преображения
Новый образ подчеркнул достоинства девушки.
Екатерина смогла принять свою внешность. Девушка признается, что не стесняется большого родимого пятна на лице и не стремится его скрыть. Поэтому ее поход к визажисту обернулся весьма неожиданным преображением.
Как рассказала специалист по макияжу Марина Гаврилова в своем YouTube-блоге, она не пыталась изменить внешность Екатерины. Она лишь подчеркнула ее естественную красоту, акцентировав внимание на линии глаз.
Подписчики Гавриловой остались в восторге от нового образа девушки. В комментариях они расхвалили визажистку за профессионализм и не поскупились на комплименты в адрес Екатерины. Особенно же зрители видео оценили любовь девушки к себе: по их мнению, уверенность делает ее лишь привлекательнее.
«Этот просто замечательно, когда человек принимает себя и окружающих такими, какие они и есть!», «Девочка просто умничка», «Крутой образ, а родимое пятно делает его еще эффектней!», «Молодчина, что принимает себя такой, какая есть, думаю, тут была долгая работа над собой», — считает публика.