Россиянка с одной бровью и ожогами на лице долго стеснялась себя: в салоне из нее сделали конфетку
Девушка осталась в восторге от своего преображения.
Мастерам в салонах красоты порой приходится сталкиваться с непростыми задачами. Своим опытом в соцсетях поделилась специалист по татуажу бровей, к которой пришла клиентка с одной просьбой — сделать ей вторую бровь.
Лицо девушки, которой не было еще и 18 лет, сильно пострадало. Судя по состоянию кожи, россиянка получила серьезные ожоги. В результате она лишилась одной брови, из-за чего выглядела довольно необычно.
К счастью, специалисту удалось качественно выполнить свою работу и сделать из клиентки настоящую конфетку. Вторая бровь получилась довольно естественной и украсила свою обладательницу. Результатом девушка осталась довольна. Интернет-пользователи, следившие за преображением, также были в восторге.
«Несмотря на повреждения на коже, девочка очень симпатичная», «У девушки такая очаровательная улыбка и очень красивые глаза. Брови их делают еще лучше», «Девушка такая ласточка-куколка. У нее такие красивые глаза и обаятельная улыбка», — пишут в Сети.