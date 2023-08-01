Россиянка с одной бровью и ожогами на лице долго стеснялась себя: в салоне из нее сделали конфетку

Мастерам в салонах красоты порой приходится сталкиваться с непростыми задачами. Своим опытом в соцсетях поделилась специалист по татуажу бровей, к которой пришла клиентка с одной просьбой — сделать ей вторую бровь.

Лицо девушки, которой не было еще и 18 лет, сильно пострадало. Судя по состоянию кожи, россиянка получила серьезные ожоги. В результате она лишилась одной брови, из-за чего выглядела довольно необычно.

К счастью, специалисту удалось качественно выполнить свою работу и сделать из клиентки настоящую конфетку. Вторая бровь получилась довольно естественной и украсила свою обладательницу. Результатом девушка осталась довольна. Интернет-пользователи, следившие за преображением, также были в восторге.