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Россиянка с грудью 10-го размера закатила скандал в детском саду: не поверите, что услышали малыши

18 октября 2023 08:00
Россиянка с грудью 10-го размера закатила скандал в детском саду: не поверите, что услышали малыши

Выходка дамы оказалась за гранью правил приличия.

Россиянка Ирина Мацына с детства мечтала стать популярной. Девушка взяла себе звучный псевдоним Ирэн Феррари и решилась на серьезные изменения. После ряда операций красотка стала обладательницей ошеломительно огромного бюста 10-го размера. Но для популярности таких «достоинств» недостаточно, поэтому Ирэн то и дело попадает в заголовки СМИ благодаря сомнительным историям.

Недавно пышнотелая модель повздорила с соседкой в домовом чате. Последняя обиделась на Феррари за то, что та пришла с собакой в местное кафе. Слово за слово — и конфликт из онлайна перетек в реальную жизнь. Грудастая дама решила лично поквитаться с обидчицей, заявившись к ней на работу.

Оказалось, что оппонентка трудится в частном детском саду. Модель не постеснялась присутствующих малышей и начала с криками носиться за перепуганной воспитательницей. Мальчикам и девочкам оставалось только стыдливо прикрывать уши.

Фото: Anatoly Lomohov ,Russian Look/globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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