Россиянка с 15 размером груди сводит с ума мужчин: ваша челюсть упадет на пол при виде фигуристой красотки

Смотря на Анастасию Бертье, некоторые могут подумать, что ее изумительная фигура — это заслуга пластических хирургов, и красотка точно не раз ложилась на операционный стол. Но в действительности 15-й размер груди достался россиянке от природы.

Выразительные черты лица брюнетки с шикарным бюстом подарили ей толпу преданных фанатов, которые под каждой новой фотографией готовы осыпать девушку комплиментами.

Но ее нельзя обвинить в том, что она просто пользуется своими природными данными. Девушка усердно тренируется и всеми силами пытается сохранить свою фигуру.

Мужская половина подписчиков Анастасии не скрывает своего восторга, глядя на откровенные снимки красавицы. А не так давно она решила осчастливить своих поклонников и рассказала им, что планирует прибегнуть к услугам суррогатной матери в Казахстане. Для этого девушке нужен хороший донор, которого она планирует найти среди своей аудитории.