Россиянка рыдала, когда впервые увидела сына-эльфа: испытаете ужас (фото)

Синдром Корнелии де Ланге встречается крайне редко. Именно с ним пришлось столкнуться Ульяне — маме маленького Платона.

Мальчик родился с весом всего в два килограмма. Медики тут же забрали кроху в реанимацию. Специалисты обнаружили у новорожденного паховую грыжу, острую сердечную недостаточность, а после — злополучный синдром.

Россиянка же, впервые увидев необычного сына, не могла сдержать слез. Мальчик был похож на крохотного эльфа. В течение трех месяцев он был подключен к аппарату ИВЛ и перенес несколько серьезных операций.

Ульяна не раз задавалась вопросом, за что ей было послано столь большое наказание. Но затем женщина изменила свое отношение к ситуации. Сегодня она гордится необычным сыном, отмечая, что далеко не каждый родитель справится с таким тяжелым испытанием.

Тем временем россияне восхищаются стойкостью духа россиянки. Многие уверены, что в будущем кроха ничем не будет отличаться от других детей.