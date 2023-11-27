Россиянка разбила сердце мачо из «Зимородка»: в ее честь даже набил тату на русском (фото)

Таро Эмир Текин не может прийти в себя после тяжелого расставания. Турецкий актер — мечта миллионов красоток, но он все еще не забыл главную любовь своей жизни.

На протяжении восьми лет мачо из «Зимородка» встречался с девушкой из России. Ее имя — София Катц. Эффектная брюнетка успешно строит карьеру модели.

Зимой прошлого года красивая пара распалась. Артист признался, что пока и думать не может о других отношениях — его сердце разбито. Текин души не чаял в длинноногой милашке и даже набил в ее честь татуировку на русском языке.

В социальных сетях он часто публикует снимки, на которых изображен с обнаженным торсом. Поклонники обращают внимание на надпись над ключицей знаменитости, которая гласит: «Соня, пока я не умру».

Фанаты надеются, что красавчик залечит свои раны и вскоре встретит ту самую. Правда, от нательного рисунка придется избавиться, если, конечно, его новую возлюбленную также не буду звать Соней.