Россиянка посмотрела на себя на видео и похудела на 68 кг: ахнете от ее преображения

Людмила Гольцман никогда не переживала по поводу своей фигуры и лишнего веса. В зеркале девушка казалась себе привлекательной, несмотря на вес в 136 килограммов. Ситуация изменилась только тогда, когда она увидела себя со стороны в одном из видео.

Несколько лет назад журналисты решили снять с участием Людмилы ролик, в котором она рассказывала, как приготовить десерт. Девушка приняла участие в записи, но оказалась шокирована результатом: она не ожидала, что настолько полно выглядит на самом деле.

«Как я могу так выглядеть? Я смотрела на этого человека и понимала: это не я», — рассказала Гольцман в беседе с 72.ru.

После выхода ролика Людмила решила полностью изменить свою жизнь. Она записалась на специальный марафон, где эксперты помогали похудеть, изменила свое питание и начала заниматься спортом. В течение нескольких лет она старательно тренировалась и избавилась от 68 килограммов.

Сегодня Людмила полностью довольна своей внешностью. Она активно занимается спортом и придерживается правильного питания, а многие пользователи Сети признаются, что именно ее пример вдохновил их тоже заняться собственным здоровьем.