Россиянка похудела на 65 кг и отрезала кожу: ее внешности могут позавидовать модели

В 21 веке многие люди страдают от избыточного веса. Так случилось и с Ксенией Шап, которая уже в 24 года весила 130 килограмм.

Девушка признается, что в какой-то момент у нее появилась психологическая потребность в большом количестве еды. Она сидела на диетах, но потом срывалась. Сброшенные килограммы возвращались в еще больших объемах. Однажды она узнала о хирурге, который делает резекцию желудка. Решившись на операцию, она избавилась от 4/5 органа и перестала чувствовать постоянный голод.

К сегодняшнему дню девушка смогла избавиться от 65 килограмм, убрать лишнюю кожу и преобразиться в невероятную красавицу. Ксения вызывает восхищение у подписчиков не только своим опытом, но и внешностью.