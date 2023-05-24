Россиянка побывала на королевском банкете и до сих пор шокирована: вот в чем дело

Юлия Энхель получила очень нетипичное приглашение. Ее пригласили на королевский банкет в прямом смысле этих слов. Принцы Уильям и Гарри лично пригласили Энхель на турнир по королевскому поло. И от такой беспрецедентной встречи молодая женщина под впечатлением до сих пор.

Для начала приглашенная в святая святых развеяла негативные слухи о членах королевской семьи. Девушка рассказала, что все они очень приветливые и приятные люди. Но были и некоторые сложности, с которыми пришлось столкнуться «простой смертной». Основной трудностью оказалось соблюдение королевского этикета.

Одна из проблем на приемах такого рода — это одежда. Подобрать наряд нужно модный, но сдержанный, под стать королевской семье. Далее — поза. Даже, казалось бы, на не самом официальном, но все же на королевском турнире женщинам кое-что запрещено — сидеть нога на ногу. За привычной в обычной жизни позой приходится постоянно следить, чтобы держать свои ноги «в руках».

И самое сложное — поведение за столом. Запомнить все эти ложки, вилки и 23 королевских ножа — задача, с которой справится не всякий. Об этом пишет Wday. С другой стороны, и не всякого позовут на королевский прием.