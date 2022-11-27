Россиянка перенесла 19 операций на нос, занимавший пол лица: посмотрите, что с ней стало

Яна Муратова прославилась на всю страну из-за своей внешности. Жительница Ставрополя родилась с редким заболеванием, гемангиомой, из-за которой ее нос занимал практически все лицо. Девушка долгое время пыталась избавиться от опухоли, пока не оказалась в студии программы «Прямой эфир».

Как рассказывала Яна, многие хирурги отказывали ей, так как считали ее случай чересчур сложным. Согласились лишь специалисты из Израиля, которые запросили 50 тысяч долларов. Она поняла, что не может оплатить такой большой счет, и отправилась в эфир одной из самых популярных передач страны, чтобы рассказать свою историю.

Редакторы шоу не остались в стороне от истории Муратовой. Они помогли ей найти врачей, которые уже через пару недель провели первую операцию. После этого последовало еще несколько хирургических вмешательств, в результате которых внешний вид девушки становился все лучше и лучше.

В итоге спустя 19 операций Яна практически полностью избавилась от гемангиомы. Она не скрывает, что счастлива от преображения, ведь теперь может устроиться на работу, завести семью и больше не ловить на себе испуганные взгляды похожих. Жизнь жительницы Ставрополя наладилась благодаря неравнодушным людям, и теперь она старается наслаждаться каждым ее днем.