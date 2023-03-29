Россиянка отдала детей в приют и нашла их в США спустя 20 лет: посмотрите, какими они стали

В 1990-е Евгения Гатауллина окончательно осознала, что не сможет поднять троих детей. Тогда она сдала Анну, Андрея и Алену в детдом. Их усыновила американская семья.

Дети выросли активными и смышлеными. Они благодарны своим нынешним родителям за новый дом и новую семью, которая подарила им счастливое детство и юность, дала возможность самореализоваться. Однако с возрастом им захотелось найти биологическую мать. Анна Баррз нашла свою сводную сестру — Екатерину — в социальных сетях. Екатерину Евгения родила позже Анны. Она занимается репетиторством и помогает троице подтягивать русский.

С матерью они встретились в студии программы «МАЛАХОВ». Ее журналисты помогали Анне, Андрею и Алене с поисками. «Я почувствовала, что не справляюсь: не как мама, а как человек. Чем их кормить — утром, днем, вечером? Мне не хватало на питание, одежду и все остальное», — объяснила свой поступок Евгения Гатауллина.

Дети признались, что не держат на родительницу зла. Время, в которое они родились, ставило мам и пап перед жестким выбором. Оказаться на месте родителей в 1990-е троим отпрыскам не хотелось бы ни за что на свете. Такой дилеммы не пожелаешь и злейшему врагу.

Биологическим отцом ребят был знакомый Евгении по общежитию. Пообщаться с ним прессе не дала его нынешняя супруга.