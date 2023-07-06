Россиянка наплевала на мнение близких и вышла замуж за африканского принца: ахнете, увидев их малышей

Наталья и Джейкоб, выходец из Нигерии, познакомились еще во время учебы в университете Ижевска. Молодые люди сразу же стали близкими друзьями, но со временем поняли, что по-настоящему любят друг друга.

Но когда Джейкоб, который оказался подлинным принцем, сделал своей избраннице предложение, она не сразу согласилась. Девушка боялась, что родные не примут ее избранника. Однако родители Натальи смогли разглядеть в нигерийце настоящего джентльмена, который покорил их своим воспитанием и добротой. В итоге влюбленные сыграли свадьбу и отправились жить на родину мужа.

Спустя же некоторое время у пары родился их первенец, сын Джаго-Макс, а через несколько лет — дочка Зара. Но Наталья не собиралась заниматься лишь домашним хозяйством. В новой стране она открыла бизнес по пошиву одежды, который стал практически самым крупным предприятием в городе.

О своей жизни принц и его избранница рассказывают в социальных сетях, где за ними следит практически 400 тысяч человек со всего мира. Подписчики осыпают Наталью комплиментами, отмечая и ее красоту, и предприимчивость.