Россиянка легла под нож ради молодого мужа: результат превзошел все ожидания (фото)

Муж Татьяны Сорокиной годится ей в сыновья, и она решилась кардинально изменить внешность.

Татьяна 15 лет прожила с молодым мужем душа в душу и даже родила ему ребенка, но с возрастом годы стали брать свое. В программе «На 10 лет моложе» героиня сетовала, что она непохожа на женщину, ей хочется вернуть былую красоту.

Определить возраст дамы затруднились даже эксперты. «Выглядит, мягко говоря, несвежей. Может, выпивает», — такие обидные оценки высказали участники программы во время опроса.

Пластический хирург сделал ей липофилинг рук, чтобы избавиться от старческой дряблости, и подтяжку лица. Из-за неправильного прикуса Татьяне пришлось заменить пластиночный съемный протез на импланты. «Наконец-то можно не советоваться со своим протезом, кто вперед начинает есть, я или он», — смущенно пошутила 58-летняя женщина.

Косметолог вколола ботокс в область вокруг глаз и зону подбородка, чтобы разгладить морщины. Стилист Катя Гершуни приехала к Сорокиной домой и пришла в шок от обилия однообразных свитеров. Эксперту удалось разнообразить гардероб яркими образами из пальто в клетку, красных лаковых ботильонов и юбки в горошек.

Татьяну подстригли и накрасили. «Вау, новая мама у нас появилась», — супруг Татьяны был вне себя от восхищения.