Россиянка избавилась от 100 килограммов: последствия шокируют (фото)

Александра Осипова из Златоуста с детства страдала от проблем с лишними килограммами. Девушка никогда не комплексовала по этому поводу, но, увидев зашкаливающую стрелку на весах, забила тревогу.

На тот момент Саша достигла 162 килограммов. Увидев эту цифру, она ужаснулась и приняла твердое решение убрать лишний вес. Девушка отказалась от калорийной пищи, которая много лет составляла весь ее рацион, и перешла на гречку и овощи. Также она занялась регулярными тренировками в зале.

За два месяца ей удалось сбавить десять кило, а потом еще и еще. Через два года Саша весила уже меньше 70 кг, что стало невероятным результатом. Так из необъятной толстушки она превратилась в стройную даму.

Однако во всей этой истории есть одно но. Теперь у нее на животе целый «мешок» дряблой и обвисшей кожи — больно на это смотреть. Вот к каким шокирующим последствиям привело экстремальное похудение. Помочь девушке могут только операции по удалению лишней кожи.