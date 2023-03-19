Россиянка гуляет зимой в босоножках и выглядит на 30 лет моложе: от фото вам станет холодно

Российские морозы пугают многих иностранцев, но для некоторых наших сограждан минусовая температура — это вовсе не повод отказываться от легких футболок и летней обуви.

Галина Кутерева стала одной из самых известных жительниц Тольятти. В 61 год эта бодрая женщина спокойно выходит зимой на улицу в босоножках или туфлях на шпильке. А вместо тёплых пуховиков или шуб она предпочитает короткие яркие топики и мини-юбки. Красавица с сединой в волосах стала местной Снегурочкой, и даже самые суровые холода не способны ее напугать. Кажется, что даже ее внешность застыла от мороза, поскольку пенсионерка может похвастаться моложавым лицом и стройной фигурой.

Однако Галина не просто так решила выбрать для себя такой удивительный образ жизни. Как пишет портал Tolyatty.ru, в детстве девушка постоянно болела, а когда выросла, диагнозы стали только страшнее. Но проблемы со здоровьем прекратились, когда она стала закаляться. И теперь женщина даже не покупает тёплую одежду.