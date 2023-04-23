Россиянка боится, что ее взрослый сын не женится: вы будете в ужасе, увидев парня

Анна Кантемирова из Саратова боится, что ее сын никогда не найдет счастья в личной жизни. Тело Артема покрыто татуировками, в носу и во рту — пирсинг, а в ушах — огромные тоннели. Мама 32-летнего мужчины, архитектора по профессии, просто уверена, что любую адекватную девушку при встрече с ее сыном хватит удар.

Первую татуировку он набил скрытно от матери. Потом устроился работать в тату-салон, где увлекся бодимодификацией. Его спину покрывает огромное изображение девушки с крыльями. Ступни усыпаны африканскими мотивами. На ногах — хищные кролики и надписи. На руке — семейный герб и портрет матери с ироничной надписью «Позвони мне». У Артема проколоты ноздря и носовая перегородка. Из нее торчит внушительных размеров остроконечная штанга.

Эпатирующий имидж если и не отпугнет потенциальных возлюбленных, то заставит задуматься. К такому выводу пришли гости программы «За гранью ». Экстремальная внешность вряд ли позволит герою программы получить солидную должность, обрести финансовое благополучие и встретить девушку, которая примет его нестандартное увлечение.