Россиянин сорвал куш в лотерее, но есть нюанс: вот почему везунчик не увидит свой миллиард

Житель Нижнего Новгорода не прогадал, когда под Новый год приобрел пять лотерейных билетов от «Столото». Один из них стал выигрышным. Счастливчиком оказался слесарь Александр Земсков. Обычный работяга мог вмиг стать миллиардером, но не тут-то было. Как сообщает РБК, россиянин сорвал куш в размере одного миллиарда рублей, но всей суммы он точно не получит. Согласно закону, победитель должен заплатить налоги в размере 15-ти процентов от своего выигрыша. Эти расходы берут на себя организаторы лотереи.

По этой причине на счет везунчика переведут только 850 миллионов рублей.

О своей победе Земсков узнал из программы «Новогодний миллиард». Шоу он смотрел вместе с супругой — оба далеко не сразу поверили в то, что действительно выиграли столь ценный приз. Позднее россиянин признался журналистам, что, когда получит деньги на руки, первым делом погасит свои кредиты и купит новый автомобиль.