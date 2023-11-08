Россиянин купил выигрышный билет лотереи в особенный день: вот когда удается стать миллионером

Каждый человек хотя бы раз представлял, что однажды он купит счастливый лотерейный билетик, а его жизнь изменится навсегда. Однако везет лишь единицам, тогда как тысячи других людей лишь бросают деньги на ветер в надежде когда-нибудь выиграть. Однако в случае Романа Шестакова мечта стала явью.

Уроженец Санкт-Петербурга покупал билеты в детстве, однако с годами забросил это дело. Все изменилось, когда мужчина решил поучаствовать в лотерее в свой день рождения. Россиянин был уверен, что в этот день ему точно повезет, и не прогадал: Роман действительно сорвал большой куш.

Выигрыш составил миллион рублей. О таком подарке Шестаков не мог и мечтать. Герой страшно удивился, когда перешел на сайт и увидел в своем профиле сумму с шестью нулями. Историю счастливчика рассказывает издание «Аргументы и факты».