Россиянин избавился от 170 килограммов: его рецепт похудения доступен каждому

Россиянин Александр Тесля стал настоящей звездой Интернета. Мужчина почти всю свою жизнь страдал из-за лишнего веса, но несколько лет назад ему удалось совершить невероятное. За два года Александр смог сбросить 170 килограммов!

Тесля достиг критической точки, когда однажды весы показали отметку 262 кг. Он понял, что дальше так продолжаться не может и решил взяться за свое здоровье. За первый год Александру удалось скинуть 100 килограммов с помощью диеты и регулярного восьмичасового сна.

Тесля ел не больше одного раза в день, работал по десять часов в сутки и позволял себе всего один выходной в неделю. Александр ложился спать строго в 22:00 и просыпался в 6:00. Через полчаса он уже садился в авто и отправлялся на работу.

По словам Тесли, справиться с недугом ему помог здоровый эгоизм — любовь к себе и целеустремленность сделали свое дело и помогли побороть страсть к обжорству. Рецепт его похудения универсален и доступен каждому. О динамике своего веса россиянин регулярно рассказывает на авторском YouTube-канале «Александр Тесля».