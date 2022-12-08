Россияне затосковали по цензуре СССР после полной версии «В джазе только девушки»
На экранах показали фильм со всеми вырезанными эпизодами.
В 1964 году в СССР приобрели для показа американский фильм «В джазе только девушки». В Госкино решили, что советский строй комедия о гангстерах и музыке подорвать не сможет. Тем более, по мнению критиков, там демонстрировались недостатки западного общества — безработица, нищета и разгул преступности. За первый же год картину посмотрели около 44 млн зрителей в СССР. Тогда они еще не догадывались, что лента не досчиталась 25 минут хронометража. Над таким варварским монтажом комедии потрудились цензоры.
Только в 1990-е зрители уже современной России смогли увидеть полную версию фильма. И они даже затосковали по цензуре. Оказалось, что из ленты были вырезаны скучные диалоги о биржевых сводках и о продаже акций, а также затянутые сцены. Все они не имели никакого значения для сюжета.
«Цензура бывает полезной», «Сокращение фильма только пошло ему на пользу», «Картина только выиграла от этих вырезанных сцен», «Очень правильно сделали, что вырезали мутные сцены», — считают интернет-пользователи.