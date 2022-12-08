Россияне затосковали по цензуре СССР после полной версии «В джазе только девушки»

В 1964 году в СССР приобрели для показа американский фильм «В джазе только девушки». В Госкино решили, что советский строй комедия о гангстерах и музыке подорвать не сможет. Тем более, по мнению критиков, там демонстрировались недостатки западного общества — безработица, нищета и разгул преступности. За первый же год картину посмотрели около 44 млн зрителей в СССР. Тогда они еще не догадывались, что лента не досчиталась 25 минут хронометража. Над таким варварским монтажом комедии потрудились цензоры.

Только в 1990-е зрители уже современной России смогли увидеть полную версию фильма. И они даже затосковали по цензуре. Оказалось, что из ленты были вырезаны скучные диалоги о биржевых сводках и о продаже акций, а также затянутые сцены. Все они не имели никакого значения для сюжета.