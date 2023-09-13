Россияне взглянули на фото жены Кузьмина и потеряли дар речи: надо же найти такую

Владимир Кузьмин — известный сердцеед. Рокер был женат шесть раз, а среди его любовных побед числилась сама Алла Пугачева. Но больше двадцати лет назад в жизни звезды появилась очаровательная блондинка Екатерина Трофимова, которая заставила ловеласа остепениться.

Отношения пары нельзя назвать простыми. В 2018 году Кузьмин ушел от верной жены к любовнице, но не выдержал разлуки и попросил у Кати прощения. Повторная свадьба супругов состоялась в 2020-м. С тех пор поклонники музыканта не устают повторять, как же кумиру повезло с такой терпеливой, любящей и невероятно красивой избранницей.