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Россияне взглянули на фото жены Кузьмина и потеряли дар речи: надо же найти такую

13 сентября 2023 12:30
Россияне взглянули на фото жены Кузьмина и потеряли дар речи: надо же найти такую

Остается только позавидовать.

Владимир Кузьмин — известный сердцеед. Рокер был женат шесть раз, а среди его любовных побед числилась сама Алла Пугачева. Но больше двадцати лет назад в жизни звезды появилась очаровательная блондинка Екатерина Трофимова, которая заставила ловеласа остепениться.

Отношения пары нельзя назвать простыми. В 2018 году Кузьмин ушел от верной жены к любовнице, но не выдержал разлуки и попросил у Кати прощения. Повторная свадьба супругов состоялась в 2020-м. С тех пор поклонники музыканта не устают повторять, как же кумиру повезло с такой терпеливой, любящей и невероятно красивой избранницей.

«Вот это женщина, зачем было по Пугачевой годами страдать», «Как дед с внучкой, пусть и очень красивой», «Как же я обожаю вашу пару», «Вы очень похожи друг на друга. Мир вам да любовь», — комментируют подписчики свежий снимок пары.

Россияне взглянули на фото жены Кузьмина и потеряли дар речи: надо же найти такую
Фото: unsplash.com, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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