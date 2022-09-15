Россияне вздрогнут от откровения отца Фриске: вот в чем он уличил Шепелева

Сложные отношения между близкими людьми Жанны Фриске стали понятны только после ее смерти в 2015 году. Гражданский муж певицы и отец ее сына Дмитрий Шепелев отказался поддерживать общение с родителями и сестрой жены. Поначалу он был не против допускать их до визитов с внуком, но затем прервал и эту связь. По его словам, Платона пытались втянуть в участие в скандальных ток-шоу, посвященных памяти звезды.

Отец Жанны Владимир опровергал слова Шепелева. Он, в свою очередь, заявлял, что телеведущий растратил средства, которые артистка оставила в наследство сыну. Более того, мужчина вообще не верил в искренность чувств Дмитрия по отношению к дочери. Оказалось, что Шепелев не понравился ему при первом же знакомстве.

Недавно Владимир решился на новые откровения, заявив, что телеведущий очень грубо обращался с певицей и унижал ее. Дело доходило и до рукоприкладства. Однажды Дмитрий якобы толкнул Жанну так, что она упала на кровать.