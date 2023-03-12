Россияне вздрогнули при виде похудевшей Пеговой: актрису спутали с ее дочерью

Ирина Пегова неоднократно признавалась, что популярные диеты не помогают ей избавиться от лишних килограммов. Якобы она перепробовала десятки различных ограничений, но не смогла добиться заметных результатов. Недавно же она шокировала поклонников неожиданным преображением.

В своих социальных сетях Пегова поделилась снимком, на котором гуляет в центре Москвы. Артистка красуется стройной фигурой в узких джинсах, что не оставили без внимания ее подписчики. В комментариях фанаты признаются, что далеко не сразу узнали любимую артистку, ведь до этого она славилась пышными формами. Некоторые даже осудили Пегову за неожиданное преображение, ведь, по мнению фанатов, она стала выглядеть весьма болезненно.

«Не нужно так сильно худеть», «Это кто такая худышка? Где пышногрудая красавица? Я расстроилась...», «Вы очень сильно похудели, не нужно так», «Спутала вас с вашей дочерью, так вы изменились», — признаются пользователи Сети.

При этом некоторые попытались узнать, каким способом Пеговой удалось так сильно преобразиться, но артистка проигнорировала вопросы поклонников.