Россияне вздрогнули при виде Хлебниковой: «Как можно было себя так довести?!»

Марина Хлебникова прославилась в 90-х, выпустив несколько ярких композиций, которые пела вся страна. Поклонники были в восторге от творчества певицы, однако со временем она начала все меньше и меньше появляться на экранах, а в последнее время привлекает к себе внимание лишь скандалами.

Так, несколько месяцев назад стало известно, что певица серьезно пострадала при пожаре, который произошел в ее собственном доме. Якобы она уснула с сигаретой в руке, из-за чего и началось возгорание. На продолжительное время Хлебникова попала в больницу, где специалисты боролись с многочисленными ожогами, но в итоге смогла восстановиться.

Как отмечают поклонники, прошедшие годы весьма негативно сказались на внешности артистки. В Хлебниковой больше не узнать привлекательную брюнетку, собирающую многотысячные концертные залы. При этом, как уверены пользователи Сети, на внешности певицы сказался не только несчастный случай, но и алкогольная зависимость, которую она никогда не скрывала.