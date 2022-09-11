Россияне вздрогнули: что стало с солистами группы «Корни» спустя 20 лет

Два десятка лет назад группа «Корни» победила на первом в России проекте «Фабрика звезд». Четыре красивых парня с хорошими голосами покорили всех песнями «Я теряю корни», «С днем рождения, Вика!» и другими.

Сейчас в составе группы осталось лишь два ее основателя — Кабанов и Бердников. К ним присоединился выступавший с «Корнями» с 2010 года Дмитрий Пакуличев. Александр Асташенок и Павел Артемьев в том году покинули группу.

Асташенок закончил ГИТИС и предпочел карьере музыканта стезю актера. Не стали чужими театр и кино и для Павла Артемьева, на счету которого тоже несколько сериалов и фильмов. Однако в основном он сейчас известен как основатель группы ARTEMIEV — это его сольный проект.

В 2017 году все участники первого состава собрались на передаче «Сегодня вечером» у Андрея Малахова, и зрители сразу заметили то, как бывшие красавцы разом постарели и подурнели. «„Корни“ такие полные все стали! Им всем всего 34-36 лет, а выглядят на все 40. Кошмар!» — заметила одна из телезрительниц. «Парни потолстели страшно», — поддержала другая.