Россияне высказали все, что думают о новой ведущей «Жди меня»: реакция странная

Зрители уверены, что актриса абсолютно не подходит для такой роли.

Передача «Жди меня» одна из старейших отечественного телевидения. Программа выходит в эфир с 1998 года. За прошедшие 25 лет у трогательного шоу сменились несколько ведущих: Оксана Найчук, Игорь Кваша, Мария Шукшина, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Александр Домогаров и другие. Недавно об уходе из передачи заявила Татьяна Арнтгольц.

Актриса призналась, что устала от такого накала эмоций и готова уступить место коллеге. Ей на замену придет Алена Бабенко. Кандидатура звезды вызвала множество споров, ведь артистка известна своей неоднозначной репутацией. Знаменитость изменяла своему супругу Виталию и увела из семьи нынешнего мужа Эдуарда, так что примерной женой ее точно не назовешь.