Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов

Взгляните, вдруг это и ваша любимая кинолента.

Какие советские фильмы о патриотизме трогают россиян больше всего? Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл анонимный опрос и выяснил это. В голосовании поучаствовали 860 человек, которые выбирали любимые картины о Родине, войне и подвиге.

Результаты распределились так, что абсолютным лидером стала легендарная лента «Офицеры». Фильм о судьбах двух друзей и их семей, прошедших через годы испытаний, набрал 48% голосов.

Второе место заняла военная драма «В бой идут одни "старики"» про летчиков истребителей – её выбрали 44% опрошенных. Замыкает тройку лидеров лента «Они сражались за Родину» с 34% голосов.

А вот как распределились места среди 10 входящих в опросов фильмов. Кстати, можно было голосовать сразу за несколько любимых кинолент:

Место Название фильма Процент голосов 1 «Офицеры» 48% 2 «В бой идут одни "старики"» 44% 3 «Они сражались за Родину» 34% 4 «А зори здесь тихие» 32% 5 «Семнадцать мгновений весны» 30% 6 «Судьба человека» 20% 7 «Вечный зов» 18% 8 «Щит и меч» 16% 9 «Освобождение» 15% 10 «Баллада о солдате» 12%

