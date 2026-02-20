Оповещения от Киноафиши
Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов

20 февраля 2026 07:58
Взгляните, вдруг это и ваша любимая кинолента.

Какие советские фильмы о патриотизме трогают россиян больше всего? Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл анонимный опрос и выяснил это. В голосовании поучаствовали 860 человек, которые выбирали любимые картины о Родине, войне и подвиге.

Результаты распределились так, что абсолютным лидером стала легендарная лента «Офицеры». Фильм о судьбах двух друзей и их семей, прошедших через годы испытаний, набрал 48% голосов.

Второе место заняла военная драма «В бой идут одни "старики"» про летчиков истребителей – её выбрали 44% опрошенных. Замыкает тройку лидеров лента «Они сражались за Родину» с 34% голосов.

А вот как распределились места среди 10 входящих в опросов фильмов. Кстати, можно было голосовать сразу за несколько любимых кинолент:

Место Название фильма Процент голосов
1 «Офицеры» 48%
2 «В бой идут одни "старики"» 44%
3 «Они сражались за Родину» 34%
4 «А зори здесь тихие» 32%
5 «Семнадцать мгновений весны» 30%
6 «Судьба человека» 20%
7 «Вечный зов» 18%
8 «Щит и меч» 16%
9 «Освобождение» 15%
10 «Баллада о солдате» 12%

Ранее мы писали: «Понравится и взрослым, и детям»: Цискаридзе назвал 6 отличных фильмов для Масленицы – и почти все «наши»

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «В бой идут одни "старики"» (1973), «Офицеры» (1971)
Ольга Назарова
3 комментария
