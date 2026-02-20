Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов

Какие советские фильмы о патриотизме трогают россиян больше всего? Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл анонимный опрос и выяснил это. В голосовании поучаствовали 860 человек, которые выбирали любимые картины о Родине, войне и подвиге.
Результаты распределились так, что абсолютным лидером стала легендарная лента «Офицеры». Фильм о судьбах двух друзей и их семей, прошедших через годы испытаний, набрал 48% голосов.
Второе место заняла военная драма «В бой идут одни "старики"» про летчиков истребителей – её выбрали 44% опрошенных. Замыкает тройку лидеров лента «Они сражались за Родину» с 34% голосов.
А вот как распределились места среди 10 входящих в опросов фильмов. Кстати, можно было голосовать сразу за несколько любимых кинолент:
|Место
|Название фильма
|Процент голосов
|1
|«Офицеры»
|48%
|2
|«В бой идут одни "старики"»
|44%
|3
|«Они сражались за Родину»
|34%
|4
|«А зори здесь тихие»
|32%
|5
|«Семнадцать мгновений весны»
|30%
|6
|«Судьба человека»
|20%
|7
|«Вечный зов»
|18%
|8
|«Щит и меч»
|16%
|9
|«Освобождение»
|15%
|10
|«Баллада о солдате»
|12%
