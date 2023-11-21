Россияне выбрали самую красивую стюардессу: именно про такую и пел Пресняков
У девушки есть одно весомое преимущество.
Уже 10 декабря состоится финал конкурса «Топ стюардесс». Однако интернет-пользователи уже определились с красоткой, которая больше остальных заслуживает победы.
В состязании участвуют больше 30 бортпроводниц из 22 городов страны. В социальных сетях опубликовали фотографии самых ярких девушек и провели опрос, в котором выбрали самую-самую.
С явным отрывом в нем лидирует Эльвира Прокопьева из Нижнекамска. Кажется, именно про такую милашку и спел свою нетленку Владимир Пресняков.
Многие отметили, что, в отличие от других конкурсанток, эффектная брюнетка не злоупотребляла пластикой и может похвастаться натуральной красотой.
«Девушка из Нижнекамска с самой естественной улыбкой, не перекроенная, очень приятная!», «У большинства губы на пол-лица, куда это годится? Эльвира самая симпатичная, хоть на жертву пластики не похожа», — пишут в Сети.