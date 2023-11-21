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Россияне выбрали самую красивую стюардессу: именно про такую и пел Пресняков

21 ноября 2023 18:45
Россияне выбрали самую красивую стюардессу: именно про такую и пел Пресняков

У девушки есть одно весомое преимущество.

Уже 10 декабря состоится финал конкурса «Топ стюардесс». Однако интернет-пользователи уже определились с красоткой, которая больше остальных заслуживает победы.

В состязании участвуют больше 30 бортпроводниц из 22 городов страны. В социальных сетях опубликовали фотографии самых ярких девушек и провели опрос, в котором выбрали самую-самую.

С явным отрывом в нем лидирует Эльвира Прокопьева из Нижнекамска. Кажется, именно про такую милашку и спел свою нетленку Владимир Пресняков.

Многие отметили, что, в отличие от других конкурсанток, эффектная брюнетка не злоупотребляла пластикой и может похвастаться натуральной красотой.

Россияне выбрали самую красивую стюардессу: именно про такую и пел Пресняков

«Девушка из Нижнекамска с самой естественной улыбкой, не перекроенная, очень приятная!», «У большинства губы на пол-лица, куда это годится? Эльвира самая симпатичная, хоть на жертву пластики не похожа», — пишут в Сети.

Фото: Кадр из сериала «Пан Американ», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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