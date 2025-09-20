Меню
Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом

20 сентября 2025 09:25
Она вообще даже не из Голливуда.

Кто сегодня считается эталоном красоты? Для кого зрители готовы оставлять тысячи комментариев в соцсетях и о ком готовы спорить в личных переписках? Ответ на этот вопрос попробовали найти аналитики: платформа Kion и «Медиалогия» собрали огромный массив упоминаний актрис в связке со словом «красивая» и вывели список фавориток.

Результат оказался неожиданным, потому что на победительницу вряд ли кто-то ставил. Но отрицать ее обаяния никто, конечно, не будет.

Абсолютная победа турецкой звезды

Первое место заняла турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Дочери Гюнеш». Ее имя встречалось почти 36 тысяч раз в тех моментах, когда речь заходит о внешности — это в четыре раза больше, чем у ближайшей соперницы.

На второй позиции оказалась Дженнифер Энистон — звезда «Друзей». Ее красоту отмечали 8,3 тысячи раз. В рейтинге также оказались Ева Лонгория (6,8 тысячи упоминаний), Марго Робби (6,7 тысячи, в том числе благодаря «Барби») и Сара Джессика Паркер (5,7 тысячи, которая до сих пор ассоциируется у многих с «Сексом в большом городе»).

Российские актрисы в топе

Среди российских артисток первое место заняла Юлия Снигирь (6,5 тысячи упоминаний). Ее зрители знают по «Мастеру и Маргарите» и сериалу «Великая».

Далее идет Светлана Ходченкова — актриса, которая одинаково уверенно чувствует себя и в отечественном кино, и в голливудских проектах. За ней — Марина Александрова (3,6 тысячи упоминаний), имя которой гремит в свежих хитах «Дыши» и «Москва слезам не верит».

Исследование показало любопытный расклад: голливудские звезды, которые практически считаются синонимом слова «красота», начинают сдавать позиции. А красотки с разных уголков планеты все чаще заявляют о себе.

Ранее мы писали: «Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Дыши», «Постучись в мою дверь»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
