Россияне выбрали любимый сериал 90-х: спорим, вы согласитесь с мнением большинства

Поток сериалов, обрушившийся на советских людей в конце 80-х и в начале 90-х, стал глотком свежего воздуха для многих телезрителей. С замиранием сердца они следили за жизненными перипетиями рабыни Изауры, страданиями обеспеченных и знаменитых в ленте «Богатые тоже плачут» и поединками Дункана Маклауда в «Горце». Но лучшей россияне признали другую телеэпопею.

Веселая история смешного рыжего инопланетянина, который почему-то любит лакомиться кошками, завоевала наибольшие симпатии у зрителей. «Альф» появился на российских экранах в 1996 году — через 10 лет после премьеры первого сезона в США. Альф прилетел с планеты Мелмак после катастрофы и врезался в гараж семьи Таннеров. За тем, как они прятали его от правительственных охотников за внеземными формами жизни, все четыре сезона следила вся страна.

В список полюбившихся сериалов попала мистическая сага «Секретные материалы», где агенты Малдер и Скалли распутывают таинственные дела. Также зрители отметили многосерийную историю о любви и дружбе «Элен и ребята», феминистское фэнтези «Зена — королева воинов» и детективный сериал с харизматичным Питером Фальком «Коломбо».