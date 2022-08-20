Россияне выбрали лучшую сказку СССР: ее считают плагиатом

«Мосфильм», «Ленфильм», киностудия им. Горького и другие подарили зрителям множество добрых, красивых сказок, но самой любимой у россиян стала только одна.

Чтобы выявить победителя, автор журнала Виталий Дубогрей провел опрос среди читателей, входе которого из 160 работ зрители выбрали лучшие. На третьем месте оказалось произведение Александра Роу «Королевство кривых зеркал».

Вторую строчку в списке занял признанный даже иностранцами шедевр Марка Захарова «Обыкновенное чудо» с Александром Абдуловым, Евгением Леоновым, Олегом Янковским и другими легендами советского кино.

Наконец, самой любимой сказкой россияне признали «Приключения Буратино» по мотивам произведения Алексея Толстого. Для многих отечественных зрителей эта картина ассоциируется с детством, парочку Алисы и Базилио по-прежнему считают эталонной, а саму постановку одной из лучших.

С этим мнением, однако, согласны не все. И русскоязычные рецензенты, и зарубежные не раз отмечали, что советский Буратино не что иное, как калька с «Пиноккио».