Россияне выбрали лучшую сцену с Шукшиным: ее пересматривают, когда грустно и весело

Василий Макарович Шукшин был не только выдающимся писателем, чьи произведения сегодня проходят на уроках литературы в школе, но и талантливым режиссером и актером. Его путь в кино начался с фильмов «Убийцы», «Тихий Дон», «Два Федора», «Золотой эшелон» и «Из Лебяжьего сообщают». Всего мэтр сыграл почти в трех десятках картин.

Поклонники творчества Шукшина сходятся во мнении: его лучшей работой стал фильм «Калина красная», снятый по мотивам одноименной повести главного деревенщика. Артист сыграл вора-рецидивиста Егора Прокудина, которого все зовут Горе. Особенно зрителям запомнился эпизод с застольем, когда главный герой произносит коронную фразу: «Народ для разврата собрался».