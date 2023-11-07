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Россияне выбрали лучший иностранный фильм: в нем превозносят падшую женщину

7 ноября 2023 15:45
Россияне выбрали лучший иностранный фильм: в нем превозносят падшую женщину

Картина прошла проверку временем.

Сегодня на российские экраны не так часто попадают голливудские новинки. Так что вместо супергеройских блокбастеров россияне обращаются к классике кинематографа, которую любит не одно поколение зрителей. Речь идет о романтической комедии Гэрри Маршалла, рассказывающей историю «ночной бабочки» и успешного бизнесмена.

Сегодня фильм «Красотка» тысячи людей критикуют за романтизацию непростого ремесла главной героини. Также многие зарубежные киноманы ругают финал ленты за слащавость и нереалистичность. Впрочем, у жителей России свой взгляд на этот вопрос. Для россиян данный фильм олицетворяет идею всепобеждающей любви.

Сервис Mediascope проанализировал, какие картины стали наиболее востребованными на телеканалах за последние три года. Неудивительно, что самой популярной зарубежной лентой оказалась «Красотка», за ней следуют обе части рождественской комедии «Один дома».

Россияне выбрали лучший иностранный фильм: в нем превозносят падшую женщину
Фото: Кадры из фильма «Красотка» (1990)
Алла Новикова
Алла Новикова
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