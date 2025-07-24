Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости

«Кинопоиск» провёл масштабный опрос среди десятков тысяч пользователей, и результаты оказались неожиданными даже для самых искушённых киноманов. В топ-5 любимых россиянами комедий не вошло ни одной работы Леонида Гайдая — теперь на юмористическом фронте правит бал западное кино.

А вот «Иван Васильевич меняет профессию» довольствуется местом во второй десятке лидеров.

1. «Голый пистолет» (1988) — абсолютный чемпион абсурда

Возглавил рейтинг культовый фильм с Лесли Нильсеном в роли неуклюжего лейтенанта Фрэнка Дребина. Картина, снятая в лучших традициях slapstick-комедии, сочетает туповатые шутки, нелепые ситуации и блестящую пародию на полицейские боевики.

«Этот фильм — как учебник по комедии: здесь есть всё — от фарсовых драк до гениальных нестыковок», — пишет один из зрителей.

2. «Евротур» (2004) — безбашенное роуд-муви

Второе место заняла комедия, которую критики когда-то называли «слишком глупой», но зрители — «гениально простой». История о путешествии американских подростков по Европе полна откровенных шуток, абсурдных ситуаций и неожиданных камео (кто забыл сцену с Винни Джонсом?).

3. «Мальчишник в Вегасе» (2009) — культовый трендсеттер

Третье место досталось фильму, который не только стал хитом, но и задал моду на целый поджанр «комедий о последней ночи свободы».

«После этого кино все захотели свой “мальчишник” с тиграми, потерянными зубами и случайными свадьбами», — шутят комментаторы.

Любопытно, что именно «Мальчишник» оказался самым «молодым» фильмом в топ-5 — все остальные картины куда старше.

4. «Очень страшное кино» (2000) — пародия, пережившая оригиналы

Четвёртое место у комедии, которая высмеяла десятки хорроров — от «Крика» до «Шестого чувства».

«После этого фильма я уже не мог смотреть “Звонок” без смеха — настолько въелись пародийные сцены», — признается рецензент.

5. «Аэроплан» (1980) — вечная классика

Замыкает топ ещё одна работа Нильсена — эталон абсурдного юмора, где смешит буквально каждая вторая реплика.

«Чистый, концентрированный идиотизм в лучшем смысле», — шутят зрители, и с ними сложно не согласиться.

Почему Гайдай проиграл?

Напрашивается несколько объяснений:

Смена поколений — основная аудитория «Кинопоиска» выросла на западных комедиях 1990–2000-х. Универсальность юмора — шутки Нильсена или «Евротура» понятны без знания контекста, можно включить фильмы на середине и все равно хохотать от души

Что в итоге?

Рейтинг наглядно показал, как изменились зрительские предпочтения. Если раньше «Кавказская пленница» или «Операция “Ы”» считались неприкасаемой классикой, то теперь поколение 2000-х проголосовало за более простой, динамичный и лишённый культурных барьеров юмор. Да, почти всегда — пошлый и «на грани», но и такие шутки ведь нуужны.

Так что теперь у нас есть официальный рейтинг: самые смешные фильмы для россиян — это вовсе не «Бриллиантовая рука», а «Голый пистолет» и компания. А вы согласны с таким рейтингом?

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