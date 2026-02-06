Оповещения от Киноафиши
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

6 февраля 2026 20:03
Эти картины не пересматривают из года в год. 

Есть святая корова: «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит». Мы уверены, что в СССР снимали одни шедевры, но наше восприятие объективно. И мы запечатлели не только триумфы, но и оглушительные провалы даже самого Леонида Гайдая, о которых стараются забыть.

Зрители голосовали за эти фильмы ногами — буквально. Вставали и уходили из залов на премьерах, называя просмотр пыткой и зря потраченным временем. На создателей обрушивался шквал критики, а актёры годами отмывались. Спустя годы ленты не признали шедеврами, их все-также невыносимо смотреть.

Главные грехи, в которых их обвиняли:

  • Нелепый, пресный или абсурдный сюжет, лишённый логики.
  • Катастрофически неудачный подбор актёров.
  • Полное отсутствие смысла и нецелевое использование бюджета.

Самый показательный пример — «Скворец и Лира» (1974). Эта картина стала лебединой, и во всех смыслах провальной, песней легенды советского экрана Любови Орловой. Ей, на момент съёмок перешагнувшей 70-летний рубеж, пришлось играть 35-летнюю героиню. Фильм снял муж примы, режиссёр Григорий Александров, но даже его опыт не спас проект. Зрители сочли историю невыносимо скучной.

Этот список напоминает нам о том, что даже в золотую эпоху советского кино случались творческие катастрофы. Люди испытывают антипатию к этим лентам и немудрено, и это тот редкий случай, когда даже критики оказались солидарны с обычной аудиторией.

Фото: Legion-media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
