Россияне впервые за много месяцев увидели Троянову: что с ней случилось

Яна Троянова завоевала сердца поклонников по всей стране благодаря главной роли в сериале «Ольга». Зрители оценили игру артистки, а режиссеры начали приглашать ее и в другие проекты. Однако в прошлом году артистка неожиданно пропала из поля зрения публики.

Как оказалось, все это время Троянова жила в Грузии, где не только наслаждалась местной кухней, но и справлялась с последствиями коронавируса. По словам артистки, именно из-за болезней она не снималась целых два года и все силы тратила только на восстановление собственного здоровья.

Фан-аккаунт, посвященный Яне Трояновой, обнаружил последние фото актрисы с мероприятия в Грузии. Как отмечают поклонники, они несказанно рады возвращению знаменитости, ведь искренне переживали за ее состояние. Яна Троянова выглядит бодрой и цветущей, улыбается, позируя фотографу.