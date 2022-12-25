Россияне в ужасе: вы бы тоже не обрадовались новогоднему подарку из Каталонии

В каждой стране есть свои обычаи и традиции, связанные с празднованием Нового года. Среди них много и таких, которые явно не захочется перенимать.

Например, вряд ли кто-то из россиян обрадовался бы подарку, который принято дарить в Каталонии. Там презенты подкладывают вовсе не под елку. Для этих целей используют пустое внутри бревно. У него даже есть специальное название — Кагатио. Пеньку приделывают деревянные ножки, также ему рисуют забавную мордочку. Кроме того, Кагатио принято укрывать одеялом и одевать на него шапочку.

Когда наступает декабрь, в бревнышко складывают кожуру от фруктов. Это длится до наступления католического Рождества, а затем дети поют праздничные песенки и бьют по Кагатио прутиками. После этого из него начинают сыпаться настоящие сладости. Впрочем, никакого волшебства тут нет: угощение в пенек предусмотрительно прячут родители, предварительно убрав из него весь мусор.